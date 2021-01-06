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Spor, Futbol

Kayserispor 11 hafta sonra gelen galibiyetle moral buldu

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek 11 hafta aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Sercan Küçükşahin   | 06.01.2021
Kayserispor 11 hafta sonra gelen galibiyetle moral buldu

Kayseri

Son olarak ligin 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Kayseri temsilcisi, bugün yine dış sahada Denizlispor'u aynı skorla mağlup etti.

Kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlamlı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Bu maçın Kayserispor için çok önemli olduğunu vurgulayan Tokgöz, "Maça çok iyi hazırlandık. Oyuncular maçın öneminin farkındalardı. İyi de bir mücadele vererek galibiyeti aldık. Bu galibiyeti haftalardır 3 puan bekleyen taraftarımıza armağan ediyoruz. Biz takımımıza güveniyoruz. Daha güzel günler bizi bekliyor." diye konuştu.

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