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Spor, Futbol

Gaziantep FK, sezonun ilk puanını aldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında İstanbulspor'u 2-0 yenen Gaziantep FK, bu sezon ilk puanını aldı.

Mehmet Akif Parlak  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Gaziantep FK, sezonun ilk puanını aldı

Gaziantep

Lige deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek başlayan Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda EMS Yapı Sivasspor'a 3-1, TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0, Mondihome Kayserispor'a ise 2-0 mağlup oldu.

Dün taraftarı önünde İstanbulspor'u 2-0 yenen Gaziantep ekibi ilk galibiyetini ve puanını elde etti.

233 gün sonra galibiyetle tanıştı

Gaziantep FK, en son galibiyetini geçen sezon 1 Şubat'ta taraftarı önünde Atakaş Hatayspor'u 4-1 mağlup ederek almıştı.

Kırmızı-siyahlı takım 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından 12 Şubat'ta ligden çekilmiş ve 23. hafta sonrası oynanan müsabakalarda hükmen mağlup ilan edilmişti.

Gaziantep FK, böylelikle 233 gün sonra galibiyet almış oldu.

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