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Spor, Futbol

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Kayserispor'u ağırlayacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

Emre Doğan  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Kayserispor'u ağırlayacak

İstanbul

Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 7 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan namağlup Mondihome Kayserispor ise haftaya 9 puan ve averajla 5. basamakta girdi.

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

İki takım arasında 55. randevu

Beşiktaş ile Kayserispor, yarın Süper Lig'de 55. kez karşı karşıya gelecek.

1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 54 maçın 33'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 92 kez fileleri havalandırdı, Kayserispor ise 56 gol kaydetti.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde oynadığı son 6 müsabakadan da galip ayrıldı.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, sahasında Kayserispor ile yaptığı 27 lig maçında 22 galibiyet elde etti.

Siyah-beyazlıların ev sahibi takım olarak çıktığı bu müsabakaların 3'ü berabere tamamlanırken, 2'sinden ise Kayserispor galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Beşiktaş'ı 2009-2010 sezonunda 1-0, 2011-2012'de ise 2-0'lık skorlarla mağlup etti.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan 27 karşılaşmada Beşiktaş 61 gol kaydetti, Kayserispor ise 20 kez ağları sarstı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u İstanbul'da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'de Beşiktaş'a 3-0 üstünlük kurdu.

2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

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