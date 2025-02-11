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Spor, Futbol

Gaziantep FK, Semih Güler'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Adana Demirspor forması giyen defans oyuncusu Semih Güler'i renklerine bağladı.

Ömer Faruk Salman  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Gaziantep FK, Semih Güler'i transfer etti

Gaziantep

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki defans oyuncusu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Semih Güler'in 2,5 yıl boyunca kırmızı-siyahlı ekibin formasını giyeceği aktarıldı.

Güler'in yarın şehre gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedilen açıklamada, "Semih Güler'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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