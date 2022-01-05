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Spor, Futbol

Gaziantep FK, Luka Stankovski'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Luka Stankovski'yi kadrosuna kattı.

Mehmet Akif Parlak   | 05.01.2022
Gaziantep FK, Luka Stankovski'yi transfer etti

Gaziantep

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Kuzey Makedonya kulüplerinden Rabotniçki'de forma giyen 20 yaşındaki Stankovski, önceki gün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra kente geldi.

Stankovski, kulüp başkanı Cevdet Akınal ve bazı yöneticilerinin de hazır bulunduğu törende, kendisini 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllığına kırmızı-siyahlı ekibe bağlayan imzayı attı.

Törende konuşan Akınal, Stankovski'yi bir süredir yakından takip ettiklerini söyledi.

Stankovski'nin geleceğinin parlak olduğunu aktaran Akınal, "Kulübümüze böyle önemli bir genç yeteneği katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok önemli bir transfere imza attığımızı düşünüyorum, bu transferin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Aramıza bir kez daha 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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