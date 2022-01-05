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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Liverpool, koronavirüs nedeniyle tesislerini kapattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle antrenman tesislerini kapattı.

Yunus Kaymaz   | 05.01.2022
Liverpool, koronavirüs nedeniyle tesislerini kapattı

İstanbul

Liverpool'dan yapılan açıklamada, artan vaka sayıları nedeniyle A takımın çalıştığı tesislerin en az 48 saatliğine kapatıldığı kaydedildi.

Premier Lig'de hafta sonu Chelsea karşısında Alisson Becker, Roberto Firmino ve Joel Matip'ten yoksun kadrosuyla mücadele eden Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp da kulübedeki yerini alamamıştı.

Alman teknik adam Klopp'un ardından yardımcısı Pep Lijnders'in testi de pozitif çıktı.

Liverpool, Lig Kupası yarı finalinde yarın Arsenal ile oynayacakları maçın ertelenmesi için başvuruda bulundu.

Premier Lig'de daha önce Manchester United da artan vakalar nedeniyle tesisleri kapatma yoluna gitmişti.

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