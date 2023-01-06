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Spor, Futbol

Gaziantep FK, ligde 6 maçtır galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında ağırladığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

Mehmet Akif Parlak   | 06.01.2023
Gaziantep FK, ligde 6 maçtır galibiyete hasret

Gaziantep

Son olarak ligin 10. haftasında konuk olduğu Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, ardından çıktığı 6 maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Ligin 12. haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 kaybeden Gaziantep temsilcisi, sonraki hafta evinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilirken, Vavacars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan kırmız-siyahlı ekip, sonraki hafta deplasmanda Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenildi.

Dün de evinde Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Ligin 18. haftasında 9 Ocak Pazartesi günü İstanbulspor'a konuk olacak kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarısının son haftasında ise sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak.

Gaziantep FK, 18 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.

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