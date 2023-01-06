Gaziantep FK, ligde 6 maçtır galibiyete hasret

Gaziantep
Son olarak ligin 10. haftasında konuk olduğu Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, ardından çıktığı 6 maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı.
Ligin 12. haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 kaybeden Gaziantep temsilcisi, sonraki hafta evinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilirken, Vavacars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.
Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan kırmız-siyahlı ekip, sonraki hafta deplasmanda Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenildi.
Dün de evinde Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Ligin 18. haftasında 9 Ocak Pazartesi günü İstanbulspor'a konuk olacak kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarısının son haftasında ise sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak.
Gaziantep FK, 18 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.