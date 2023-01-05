Dolar
18.76
Euro
19.77
Altın
1,833.98
ETH/USDT
1,253.30
BTC/USDT
16,855.00
BIST 100
5,116.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta müsabakaları tamamlandı.

Üst üste 6. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 36'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Emre Doğan   | 05.01.2023
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta müsabakaları tamamlandı.

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta müsabakaları tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Adana Demirspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Trabzonspor ise Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendi.

MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 36'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de bu hafta oynanan müsabakaların 4'ünü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Ligin 17. haftasında toplam 36 gol atıldı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: 2-2

Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-2

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 4-1

Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-4

Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-2

Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-1

Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: 1-1

Adana Demirspor-İstanbulspor: 6-0

Trabzonspor-Bitexen Giresunspor: 3-0

Puan durumu

Ligde 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

18. hafta

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

7 Ocak Cumartesi:

16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

8 Ocak Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor (Eryaman)

16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

9 Ocak Pazartesi:

17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Kırbıyık Holding)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili aranan bir kişi daha İstanbul'da yakalandı
Nişantaşı'nda su borusu patladı, yolda çökme meydana geldi
AYM'nin, HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararı yayımlandı
Çekmeköy'de park halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Türkiye ile ABD eş zamanlı olarak DEAŞ'a finansman sağlayan şebekenin mal varlığını dondurdu

Benzer haberler

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta müsabakaları tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta müsabakaları tamamlandı

Trabzonspor, sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları başladı
Galatasaray taraftarı derbide yok

Galatasaray taraftarı derbide yok
Galatasaray liderliğini sürdürdü

Galatasaray liderliğini sürdürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet