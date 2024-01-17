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Spor, Futbol

Gaziantep FK kupada son 16 turuna yükseldi

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK'yi 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Fevzi Kemal Karagöz  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Gaziantep FK kupada son 16 turuna yükseldi Fotoğraf: Adsız Günebakan / AA

Gaziantep

14. dakikada sol taraftan köşe atışını kullanan ev sahibi takımda Mirza Cihan'ın ortasına iyi yükselen Nkoulou'nun kafa vuruşunda, kaleci Bahri Can Tosun son anda topu çeldi. Pozisyonun devamında ceza sahası dışından Mirza'nın sert şutunda, top direkten oyun alanına döndü.

21. dakikada Mirza Cihan'ın kullandığı serbest atışta topa iyi yükselen Nkoulou'nun kafa vuruşunda, kaleci Bahri Can Tosun gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

49. dakikada Gaziantep FK'nin atağında sağ kanatta topla buluşan Dragus'un ara pasında Markovic'in sert vuruşunda, kaleci Bahri Can Tosun'un müdahale ettiği meşin yuvarlak direkten kornere çıktı.

73. dakikada ev sahibi takımın Maxim'le sağ taraftan kullandığı kornerde iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşunda, top üst direkten döndü ve kaleci Bahri Can Tosun'da kaldı.

90+4. dakikada Gaziantep FK'nin golü geldi. Sağ kanatta topla buluşan Markovic'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Djilobodji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Gaziantep FK, kupada son 16 turuna yükseldi.

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