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Spor, Futbol

Gaziantep FK deplasmanda üzüyor

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Göztepe'ye 2-1 yenilen Gaziantep FK, deplasmandaki kötü gidişini sürdürüyor.

Mehmet Akif Parlak   | 07.12.2021
Gaziantep FK deplasmanda üzüyor

Gaziantep

Bu sezon dış sahadaki 7 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilen teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0 ve Adana Demirspor'a da 4-0, Atakaş Hatayspor'a 2-1, Galatasaray'a 2-0, Trabzonspor'a 3-0, Göztepe'ye 2-1 yenilip, Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Böylelikle Gaziantep ekibi, dış saha performansıyla ligin en kötü takımları arasında yer aldı.

Bu maçlarda kalesinde 19 gole engel olamayan Gaziantep temsilcisi, rakip filelere meşin yuvarlağı 5 kez gönderebildi.

İç sahada farklı bir kimliğe bürünen kırmızı-siyahlılar, evindeki 7 maçın 5'ini kazanıp diğerlerinde de berabere kaldı. Sahasında mağlubiyet yüzü görmeyen Gaziantep FK, 8 maçta 18 puan toplayan İttifak Holding Konyaspor'dan sonra sıralamada 7'şer maçta 17 puan toplayan Trabzonspor ile ligin en iyi iç saha performansını sergiledi.

Evinde rakip ağları 13 kez havalandıran, kalesinde ise sadece 4 gol gören kırmızı-siyahlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0, Medipol Başakşehir'i 1-0, Altay'ı 4-1, Kasımpaşa'yı 2-0'yı, İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yenerken Giresunspor'la 1-1 ve Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'de 18 puan ve -5 averajla 16. sırada bulunan Gaziantep FK, ligin 16. haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak, sonraki hafta ise Yakutel Kayserispor'a konuk olacak.

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