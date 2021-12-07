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NBA'de 76ers, Hornets'ı Embiid'in 43 sayısıyla yendi

5 maçtır hiç geriye düşmeden kazanan Memphis Grizzlies, son 25 sezonda bunu başaran ikinci takım oldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 07.12.2021
NBA'de 76ers, Hornets'ı Embiid'in 43 sayısıyla yendi

Ankara

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, uzatmaya giden Charlotte Hornets maçını 127-124 kazandı.

NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Hornets ile 76ers arasındaki maçta büyük çekişme yaşandı.

Konuk ekip 76ers, 119-119'luk skorla uzatmaya giden müsabakadan, Joel Embiid'in 43 sayı, 15 ribaunt, 7 asistlik performansı sayesinde galip ayrıldı. Embiid kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı.

76ers'ta Tobias Harris 21 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Kenardan oyuna giren Furkan Korkmaz ise 8 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Hornets'ta 35 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Kelly Oubre öne çıktı.

Grizzlies 5 maçtır hiç geriye düşmeden kazanıyor

Konuk olduğu Miami Heat'i 105-90 mağlup eden Memphis Grizzlies, galibiyet serisini sürdürdü. 5 karşılaşmadır hiç geriye düşmeden kazanan Grizzlies, son 25 sezonda Dallas Mavericks'ten (2008) sonra bunu başaran ikinci NBA takımı oldu.

Grizzlies'i galibiyete, 21 sayı, 8 asistle oynayan Dillon Brooks, 21 sayı, 8 ribaunt üreten Desmond Bane ve 17 sayı, 16 ribauntla "double double"a imza atan Steven Adams taşıdı.

Heat'te Tyler Herro 24 sayı, Kyle Lowry 17 sayı, 8 asistle mücadele etti. Ömer Faruk Yurtseven de 6 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 2 blokla oynadı.

Cedi, son şampiyon Bucks'a karşı 9 sayı attı

Milwaukee Bucks, seyircisi önünde oynadığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 112-104 kazanarak son 10 maçında 9. galibiyetini aldı.

27. yaş gününü kutlayan Giannis Antetokounmpo 27 sayı, 12 ribaunt, Khris Middleton 21 sayı, 8 asist ve Jrue Holiday 20 sayı, 8 asist, 7 ribauntla Bucks adına galibiyetin mimarları oldular.

Cavaliers'ta Jarrett Allen'ın 25 sayı, 9 ribaunt ve Lauri Markkanen'in 20 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi. Cedi Osman ise 9 sayı, 3 top çalmayla mücadele etti.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 124-127 (uzatmada)

Indiana Pacers-Washington Wizards: 116-110

Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 103-114

Miami Heat-Memphis Grizzlies: 90-105

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 112-104

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 110-121

Chicago Bulls-Denver Nuggets: 109-97

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 108-104

Golden State Warriors-Orlando Magic: 126-95

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 90-102

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