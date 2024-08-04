Galatasaray'ın transfer görüşmesi yaptığı Gabriel Sara, İstanbul'a geldi

İstanbul
İngiltere Championship takımlarından Norwich City'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.
Uçaktan Galatasaray formasıyla inen Sara, kendisini bekleyen kulüp yetkilileri eşliğinde konaklayacağı otele geçti.
Galatasaray'ın, son işlemlerin ardından Brezilyalı futbolcuyla sözleşme imzalaması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.