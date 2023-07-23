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Spor, Futbol

Galatasaray'ın transfer görüşmesi yaptığı Cedric Bakambu İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı futbolcu Cedric Bakambu, İstanbul'a geldi.

Can Öcal  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
Galatasaray'ın transfer görüşmesi yaptığı Cedric Bakambu İstanbul'a geldi Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki forveti kulüp yetkilileri karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlamayan Cedric Bakambu, "Merhaba Cimbom" demekle yetindi.

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