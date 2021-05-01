Euro
9.96
Dolar
8.29
BIST 100
1,397.82
Altın
1,769.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Süper Lig'in 39. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Ercan Çakar   | 01.05.2021
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu belli oldu

İstanbul

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımda Fatih Öztürk, Oghenekaro Etebo, Christian Luyindama ile Valentine Ozornwafor, Gençlerbirliği maçının kamp kadrosunda yer almadı.

Karşılaşma için bugün Ankara'ya gidecek Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Emre Taşdemir, Mustafa Muhammed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 576 bini geçti
Berlin’de Alman hükümetinin Kovid-19 salgınında izlediği politika protesto edildi
KKTC'de ilave Kovid-19 tedbirleri açıklandı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor
Dünya genelinde 1,11 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu belli oldu

Cüneyt Çakır: Başından beri hedefimiz başarıda sürekliliği yakalamaktı

Yukatel Denizlispor 'kader maçı'na çıkıyor

Göztepe yarın deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak

Göztepe yarın deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak
Galatasaray yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak

Galatasaray yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak
Bakan Kasapoğlu, İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili oynanabileceğini belirtti

Bakan Kasapoğlu, İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili oynanabileceğini belirtti