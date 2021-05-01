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Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü yarın İspanya Grand Prix'sine 10. cepten başlayacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya FIM Moto3 Şampiyonası'nın 4. ayağında, yarın İspanya'daki yarışa 10. cepten başlayacak.

Fatih Çakmak   | 01.05.2021
Milli motosikletçi Deniz Öncü yarın İspanya Grand Prix'sine 10. cepten başlayacak

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Red Bull KTM Tech3 takımının milli sporcusu Deniz Öncü'nün yarıştığı FIM Moto3 Dünya Şampiyonası'nın dördüncü ayağı yarın Jerez şehrinde 4,4 kilometre uzunluğundaki Angel Nieto pistinde koşulacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Deniz Öncü, yarış için yapılan sıralamayı 10. sırada tamamladı.

Sıralamaları değerlendiren ay-yıldızlı motosikletçi, "Şimdiye kadar çok iyi çalıştık ve hızlı bir tempomuz var. Bu gerçekten çok iyi. Sıralamada daha iyi bir tur zamanı yapabileceğimi düşünüyordum. Ancak sanırım biraz fazla zorladım ve bazı hatalar yaptım. Bu yüzden benim için mükemmel ve temiz bir tur zamanı gelmedi. Hızım yerinde ve yarın yarışta mücadeleye fazlasıyla hazırım." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya Grand Prix'si yarın TSİ 12.00'de start alacak.

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