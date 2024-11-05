Dolar
34.30
Euro
37.53
Altın
2,741.84
ETH/USDT
2,433.10
BTC/USDT
69,623.00
BIST 100
8,618.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'ın forma sırt sponsoru Pasifik Holding oldu

Galatasaray Kulübü, futbol A takımının forma sırt sponsorluğu için Pasifik Holding'le 125 milyon lira karşılığında anlaşmanın imzalandığı açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Galatasaray'ın forma sırt sponsoru Pasifik Holding oldu

İstanbul

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, "Şirketimiz ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ arasında, Galatasaray Futbol A Takımımızın forma sırtı reklamında Pasifik Holding markasının kullanılması konusunda, 2024-2025 sezonu için yeni sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2024-2025 sezonu için toplam sponsorluk bedeli 125.000.000TL+KDV olarak belirlenmiştir." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönü ulaşıma kapandı
İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında yaralanan asker şehit oldu
DMM'den sosyal medyadaki "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" ifadesine ilişkin açıklama
Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Ankara'da hastane polisi ve güvenlik görevlilerine saldıran şüphelilerden 10'u tutuklandı

Benzer haberler

Jose Mourinho ve Edin Dzeko, PFDK'ye sevk edildi

Jose Mourinho ve Edin Dzeko, PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray'ın forma sırt sponsoru Pasifik Holding oldu

Futbolda 3 Türk hakemi uluslararası maçlarda görev alacak

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı'nın A Milli Futbol Takımı'na inancı tam

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı'nın A Milli Futbol Takımı'na inancı tam
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yapıldı
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: Galibiyetle devam etmek istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: Galibiyetle devam etmek istiyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet