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Spor, Futbol

Futbolda 3 Türk hakemi uluslararası maçlarda görev alacak

Türk hakemler Halil Umut Meler, Zorbay Küçük ve Kadir Sağlam yarın uluslararası müsabakalarda görev yapacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Futbolda 3 Türk hakemi uluslararası maçlarda görev alacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Halil Umut Meler, Kuveyt Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davetle Al Salmiya ile El Arabi takımları arasındaki Kuveyt Premier Ligi müsabakasını yönetecek.

Zorbay Küçük, Fransa temsilcisi Paris Saint Germain ile İspanya temsilcisi Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasında düdük çalacak.

Kadir Sağlam da Kazakistan'ın Kairat ile İspanya'nın Real Betis takımlarının karşı karşıya geleceği UEFA Gençlik Ligi müsabakasının hakemi olacak.

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