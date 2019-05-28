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Spor, Futbol

Galatasaray'ın en istikrarlısı kaptan Muslera

Sarı-kırmızılı ekipteki 8. sezonunu geride bırakan Uruguaylı kaleci, Süper Lig'de bu sezon takımının en istikrarlı futbolcusu oldu.

Emrah Oktay   | 28.05.2019
Galatasaray'ın en istikrarlısı kaptan Muslera

İstanbul

Futbolda sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'deki en istikrarlı futbolcusu kaleci Fernando Muslera oldu.

Sarı-kırmızılı ekibe 2011-2012 sezonu öncesinde transfer olan ve 8. sezonunu geride bırakan Uruguaylı kaleci, kaptanlığını da yaptığı Galatasaray'da bu sezon lig maçlarında en fazla süre alan futbolcu konumunda bulunuyor.

Muslera, Süper Lig'de ilk 33 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. Toplamda 2 bin 970 dakika süre alan tecrübeli file bekçisi, sadece ligin son haftasında şampiyon olarak çıkılan Demir Grup Sivasspor müsabakasında yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.

Bu sezon toplam 33 futbolcunun forma giydiği Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ardından en istikrarlı futbolcu Henry Onyekuru oldu. Ligde 31 mücadelede sarı-kırmızılı formayı terleten Nijeryalı forvet, 2 bin 519 dakika süre buldu. Onyekuru'yu 30 karşılaşmada 2 bin 489 dakika sahada kalan Brezilyalı Mariano Filho takip etti.

En golcü Onyekuru

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon forma giyen futbolculardan 18'i toplamda 70 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray'ın 2 golü ise rakip futbolcular tarafından kendi kalesine atıldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla en fazla gol sevinci yaşayan isim Onyekuru oldu. İngiltere'nin Everton takımından kiralanan Onyekuru, ligde 14 kez fileleri havalandırdı.

Onyekuru'yu devre arasında Kasımpaşa'dan alınan ve 10 gollük katkı veren Mbaye Diagne izledi. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa'da 20 gol atan Diagne, Galatasaray'da da 10 kez fileleri havalandırarak toplamda 30 gole ulaştı. Senegalli futbolcu, sezonu hem gol kralı olarak tamamladı hem de eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'e ait olan ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını ele geçirdi.

Onyekuru ve Diagne'nin ardından Galatasaray'ın en skorer üçüncü futbolcusu ise Sofiane Feghouli. Cezayirli futbolcu, kritik anlarda sahneye çıkarak 9 kez fileleri havalandırdı ve takımının şampiyonluğunda önemli rol aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte devre arasında kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok 7, Younes Belhanda ve Sinan Gümüş 4'er gol buldu.

Badou Ndiaye ve devre arasında takımdan ayrılan Garry Rodrigues'in 3'er kez fileleri havalandırdığı Galatasaray'da Fernando Reges, Ryan Donk, Martin Linnes, Emre Akbaba, Muğdat Çelik ve ocak ayında Fenerbahçe'ye giden Serdar Aziz 2'şer kez gol sevinci yaşadı. Yuto Nagatomo, Ömer Bayram, Konstantinos Mitroglou ve ocak ayında takımdan ayrılan Maicon Roque 1'er kez skoru değiştirdi.

En hırçını Belhanda

Galatasaray'ın bu sezon en hırçın futbolcusu Younes Belhanda oldu.

Sarı-kırmızılı takımda 23 farklı futbolcu, bu sezon ligde toplam 3 kırmızı, 84 sarı kart gördü. Bu futbolcular arasında 1 kırmızı, 8 sarı kartı bulunan Belhanda, en hırçın isim olarak dikkati çekti.

Galatasaray'da Ndiaye 1 kırmızı, 5 sarı kart, ocak ayında takımdan ayrılan Serdar Aziz ise 1 kırmızı, 2 sarı kart ile Belhanda'nın ardından hırçın isimler olarak ön plana çıktı.

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