Euro
6.66
Dolar
5.96
BIST 100
113,683.60
Altın
1,513.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'ın devre arası hazırlık programı belli oldu

Galatasaray'ın Antalya'da gerçekleştirilecek kamp çalışmaları kapsamında, 10 Ocak'ta Altay, 11 Ocak'ta da Adana Demirspor'la özel maç oynayacak.

Hilmi Sever   | 27.12.2019
Galatasaray'ın devre arası hazırlık programı belli oldu

İstanbul

Galatasaray Futbol Takımı'nın devre arası hazırlık programı belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Antalyaspor ile oynanacak maçın ardından tatile çıkacak oyuncular, 4 Ocak Cumartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tekrar bir araya gelecek.

Çalışmalarını 1 hafta İstanbul'da sürdürecek Galatasaray takımı, 10 Ocak Cuma günü kamp için Antalya'ya gidecek. Sarı-kırmızılılar, burada TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'la 10 Ocak Cuma günü, Adana Demirspor'la ise 11 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da özel maç yapacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 14, 15 veya 16 Ocak'ta Çaykur Rizespor'a konuk olacağı ilk maçtan bir gün önce Antalya'dan Rize'ye geçecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya krizi ve Akdeniz’de derin jeopolitik dönüşüm
Afrika frank zincirinden kurtuluyor
Ticaret savaşları sona mı eriyor?
BAE-Suudi ekseninin Doğu Akdeniz siyaseti gerilim üretiyor
Protesto gösterilerinin ardından İran'da siyaset ısınıyor

Benzer haberler

Galatasaray'ın devre arası hazırlık programı belli oldu

Galatasaray'ın devre arası hazırlık programı belli oldu

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Tek hedefimiz Göztepe maçını kazanmak

Galatasaray ilk yarının son maçında Antalyaspor'u konuk edecek

'Büyük hedefe ulaşmak istiyoruz'

'Büyük hedefe ulaşmak istiyoruz'
Şener Özbayraklı, Marcao ve Lemina takımla çalıştı

Şener Özbayraklı, Marcao ve Lemina takımla çalıştı
Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor