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Spor, Futbol

Fenerbahçe Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı

Sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süha Gür   | 27.12.2019
Fenerbahçe Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcusu Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sözleşmenin gelecek sezondan itibaren başlayacağının kaydedildiği açıklamada, "2023-2024 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan'a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

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