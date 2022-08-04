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Spor, Futbol

Galatasaray'ın bu sezonki rakipleriyle maçları

Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna 7 Ağustos Pazar günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçla başlayacak Galatasaray, bu sezon ligde yer alan takımlar içinde en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Emrah Oktay   | 04.08.2022
Galatasaray'ın bu sezonki rakipleriyle maçları

İstanbul

Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 64 sezonda Fenerbahçe ile 130 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti 62 kez ile MKE Ankaragücü karşısında alan Galatasaray, en çok golü de 206 kez ile yine başkent temsilcisinin ağlarına gönderdi.

En fazla golü (162) Fenerbahçe'den yiyen sarı-kırmızılılar, en fazla yenilgiyi de (52) yine sarı-lacivertliler karşısında yaşadı.

Galatasaray, 52 defa mücadele ettiği Kayserispor, 42 kez karşılaştığı Konyaspor'a sadece 4 kez mağlup oldu.

Bu sezonki rakipleriyle maçları

Galatasaray'ın, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:


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