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Spor, Futbol

Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu için hatıra para basıldı

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de kazandığı 23. şampiyonluk için hatıra para basıldı.

Ercan Çakar  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu için hatıra para basıldı

İstanbul

Hatıra paraların tanıtımı için Nef Stadı'nda düzenlenen toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkan Adnan Polat, teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanları Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin katıldı.

Toplantıda konuşan Dursun Özbek, elde ettikleri şampiyonluğun mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Çok güzel bir günün gecesindeyiz. Geçen hafta şampiyon olmuştuk, bu hafta da şampiyonluğumuzun tescilini yaptık. Galatasaray 4 yıldızıyla Süper Lig'in generalidir. Bugün de ikinci ve üçüncü olacakların kararını verdik. Son derece mutluyum." dedi.

Şampiyonluktan dolayı sarı-kırmızılı camiayı kutlayan Dursun Özbek, "Bundan sonra önümüzde Avrupa var. Şimdi sıra orada. Avrupa'da mücadele edecek çok kuvvetli bir takım hazırlamak istiyoruz. Çalışmalarımız daha önceden başlamıştı. Devam ederek, gidecek. Buradan Darphane'ye teşekkür ediyorum. Şampiyonluk hatıra paraları basıyorlar. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmak çok önemiydi." diye konuştu.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin de Galatasaray'ı şampiyonluğundan dolayı tebrik ederek, "Benim için de çok özel bir gün. Son 3 yıldır biz Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü olarak şampiyonluk hatıra paralarını basıyoruz. Bu yıl benim de taraftarı olduğum Galatasaray'ın 2023'te 23. şampiyonluğuna ulaşması benim için de özel bir anı oldu. Biz kulübümüzün kuruluşunun yılını baz aldık ve 1905 adet bronz, 1905 adet gümüş, 1905 adet altın kaplama ve 1905 adet de üçlü set bastırdık." ifadelerini kullandı.

Şahin, toplantıya katılanlara hatıra paraları hediye etti.

Teknik direktör Okan Buruk da çok değerli bir hediye aldıklarını, paraların Galatasaraylılar için güzel bir anı olacağını dile getirdi.

Fernando Muslera şampiyonluktan dolayı yaşadıkları mutluluğu ifade ederek, "Dursun Özbek ve Erdin Timur yönetiminde çok iyi çalışmaya devam edeceğiz. Bu aile ortamını sürdürerek, çok daha büyük başarılara imza atacağımıza eminim." şeklinde görüş belirtti.

Kerem Aktürkoğlu da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olmalarının kendileri için büyük bir gurur olduğunu anlatarak, "Bu anlamı hediye için de teşekkür ederiz. Elimizde tutacağız, inşallah ileride değerlenir." ifadelerini kullandı.

Bafetimbi Gomis de bu sezon önemli bir başarıya imza attıklarını vurgulayarak, "Hocama, başkanımıza ve Erden Bey'e çok teşekkür ederim. Takıma yeni bir enerji getirdiler ve Galatasaray ruhunu tekrardan ortaya koyduk. Burada bütün derbileri kazandık. Her ne kadar ben devam edemesem de seneye Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne devam edecek. Galatasaray büyük bir takım, formasını giydiğim için her zaman gurur duydum." değerlendirmesinde bulundu.

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