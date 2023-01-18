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Spor, Futbol

Galatasaray'dan son 35 yılın en iyi galibiyet serisi

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son haftalardaki başarılı performansıyla dikkati çeken Galatasaray, resmi maçlarda son 35 yıldaki en iyi galibiyet serisine ulaştı.

Ercan Çakar   | 18.01.2023
Galatasaray'dan son 35 yılın en iyi galibiyet serisi Fotoğraf: Mustafa Kurt/AA

İstanbul

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yenilenen kadrosuyla sezona başlayan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'deki son 8, Türkiye Kupası'nda ise son 3 müsabakasından galibiyetle ayrılarak 11 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor'u mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takım, çeyrek finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda ise son 3 maçında Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor'u yendi.

Galatasaray, 1988 yılında resmi karşılaşmalarda 13 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan sarı-kırmızılı takım, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.

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