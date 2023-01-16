Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonunda bedelsiz geçici transferi için Giresunspor ile aralarındaki sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.
Oğulcan'ın sezonun kalan yarısı için bedelsiz geçici transferi konusunda Pendikspor ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun ücretlerinin tamamının Pendikspor tarafından ödeneceği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.