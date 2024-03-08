Galatasaray'dan 6 gollü galibiyet

İstanbul
Müsabakayı 6-2 kazanan Galatasaray, ligde üst üste 10. galibiyetini elde etti. Toplamda 25 galibiyete ulaşan sarı-kırmızılılar, puanını 78'e çıkardı. "Cim Bom" en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını da maç fazlasıyla 5'e yükseltti.
Bu sezon 12. yenilgisini yaşayan Çaykur Rizespor ise 39 puanda kaldı.
İlk yarı
8. dakikada Icardi'nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mertens'in şutunu savunmadaki Emirhan Topçu, kafayla uzaklaştırdı. Ceza yayına gelen topa Barış Alper bekletmeden vurdu. Yerden sekerek kaleye yönelen meşin yuvarlağı, Gökhan Akkan son anda kornere tokatladı.
9. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Mertens'in sağ taraftan kullandığı kornerde, savunmanın uzaklaştırdığı meşin yuvarlağa ceza yayı üzerinde bekletmeden vuran Köhn, fileleri havalandırdı.
31. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin pasında meşin yuvarlakla buluşan Zaha, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Gökhan'dan dönen topu tamamlayan Torreira, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0
35. dakikada Hojer'in pasında savunma arkasına sarkan Minchev, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Minchev'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutta, Muslera topu kornere çeldi.
38. dakikada Çaykur Rizespor farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Shelvey'in pasıyla topla buluşan Hojer, ceza sahası dışından şutunu çekti ve meşin yuvarlağı filelerle yolladı: 2-1
40. dakikada Galatasaray, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Mertens'in pasında topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1
45. dakikada Galatasaray bir gol daha attı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Icardi, topu Kerem Demirbay'a indirdi. Kerem Demirbay, ceza yayından çektiği şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1
Galatasaray, maçın ilk yarısını 4-1 önde bitirdi.
57. dakikada Icardi'yle verkaç yapan Mertens, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
61. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Hojer'in sağ çaprazdan kullandığı frikikte top, önce baraja sonra da Olawoyin'e çarparak fileleri gitti: 4-2
62. dakikada Galatasaray, penaltı kazandı. Ceza sahasında Mertens, Hojer'in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.
64. dakikada Kerem Demirbay, penaltıda başına geçtiği topu ağlara göndererek takımını 5-2 öne geçirdi.
85. dakikada Galatasaray, bir gol golü buldu. Hakim Ziyech'in pasında Tete, tekte topu Icardi'ye aktardı. Arjantinli futbolcunun ceza sahasında yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 6-2
Ligde 38 maç sonra 6 gol attı
Galatasaray, Süper Lig'de 38 hafta sonra bir maçta 6 gol attı.
Geçen sezonun 29. haftasında sahasında Kayserispor'u 6-0 yenen sarı-kırmızılılar, 38 lig maçının ardından bir kez daha 6 gol atarak kazandı.
Icardi, gol sayısını 21'e çıkardı
Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezonki gol sayısını 21'e çıkardı.
Icardi, Çaykur Rizespor karşılaşmasına kadar Süper Lig'deki 24 maçta 14, Avrupa kupalarındaki 12 müsabakada 6 gol attı.
Ligdeki 25. karşılaşmasına Karadeniz temsilcisi karşısında çıkan 31 yaşındaki santrfor, takımının 6. golünü kaydetti. Icardi, böylelikle ligde 15, toplamda da 21 gole ulaştı.
Mauro Icardi, ikinci sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 63 resmi müsabakada 44 kez fileleri havalandırarak iyi bir ortalama yakaladı.
Torreira hayalini gerçekleştirdi
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atarak hayalini gerçeğe dönüştürdü.
Sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yaptığı maçtan önce düzenlenen basın toplantısında "Her akşam bu formayla gol atmanın hayalini kuruyorum." diyen Torreira, bu hayaline sonunda ulaştı.
Geçen sezon geldiği Galatasaray'da forma giydiği 70 resmi müsabakada gol sevinci yaşayamayan 28 yaşındaki futbolcu, 71. karşılaşmada golle tanıştı.
Köhn ilk golünü attı
Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn, sarı-kırmızılı formayla ilk kez fileleri havalandırdı.
Ara transfer döneminde Almanya 2. Futbol Ligi takımlarından Hannover 96'dan alınan 25 yaşındaki sol bek, Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıktı.
Sarı-kırmızılı formayı 4. kez bir lig maçında terleten Köhn, 9. dakikada attığı golle yeni takımındaki ilk gol sevincini yaşadı.
"Dayı" kariyerinde ilk kez "hat-trick" yaptı
Sarı-kırmızılı takımın "Dayı" lakaplı orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, profesyonel kariyerinde ilk kez bir maçta 3 gol birden attı.
Çaykur Rizespor karşılaşmasına kadar 25 Süper Lig maçında 2 kez ağları havalandıran Kerem, bu maçta 3 gol atarak takımının galibiyetine katkı yaptı. Kariyerinde ilk kez bir maçta "hat-trick" yapan 30 yaşındaki futbolcu, ligdeki gol sayısını da 5'e yükseltti.
Kerem'in UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.
Icardi'den Kerem Demirbay'a penaltı jesti
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kazanılan penaltıyı Kerem Demirbay'ın kullanmasına izin verdi.
Sarı-kırmızılı ekip, 62. dakikada kazandığı penaltıyı, taraftarlar kaleci Fernando Muslera'nın kullanmasını istedi. Takımın penaltıcısı Icardi, o dakikaya kadar 2 kez ağları havalandıran Kerem Demirbay'a topu bıraktı. Kerem, ağları havalandırarak "hat-trick" yaptı.
Kaan Ayhan sakatlandı
Sarı-kırmızılı takımda sağ bek Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.
Maça ilk 11'de başlayan Kaan, 15. dakikada David Akintola ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Bir süre karşılaşmaya devam eden tecrübeli futbolcu, 19. dakikada bir kez daha kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan'ın yerine 23. dakikada Wilfried Zaha, oyuna dahil oldu.
Çaykur Rizespor'da ise 60. dakikada maça dahil olan Mithat Pala, 77. dakikada sakatlanarak sedyeyle sahadan çıkarıldı.
Okan Buruk, Lucescu'nun rekoruna ortak oldu
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mircea Lucescu'ya ait olan sarı-kırmızılı takımın başında iç sahada üst üste en fazla lig maçını kazanan teknik adam rekorunu egale etti.
RAMS Park'taki son 18 lig maçında galibiyet sevinci yaşayan Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada üst üste bu kadar galibiyet gören Lucescu'yu yakaladı.
Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir ilki gerçekleştirdi
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig tarihinde bir sezonda iki kez 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk takım oldu.
Bu sezon 2 ile 11. haftalar arasında 10 maçlık galibiyet serisi bulan Galatasaray, sonrasındaki 8 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Ardından 20. haftada yeni bir seriye başlayan "Cim Bom" Çaykur Rizespor zaferiyle üst üste 10. galibiyetini elde etti.
Ligde 17 maçtır yenilmiyor
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'deki son 17 müsabakada mağlup olmadı.
Okan Buruk yönetimindeki "Cim Bom" ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 15 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.