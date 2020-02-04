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Spor, Futbol

Galatasaray'da Andone Alanya kafilesine dahil edildi

Galatasaray'da sakatlığı düzelen Andone, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'la yarın oynanacak karşılaşmanın kafilesine dahil edildi.

Erkan Tiryaki   | 04.02.2020
Galatasaray'da Andone Alanya kafilesine dahil edildi

İstanbul

Galatasaray'da sakatlığı düzelen Rumen santrfor Florin Andone, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'la yarın oynanacak karşılaşmanın kafilesine dahil edildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda, Alanya kafilesi belli oldu.

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 aydır forma giyemeyen Rumen golcü Florin Andone de kafilede yer aldı.

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

Sarı-kırmızılılar, akşam saatlerinde hava yoluyla Alanya'ya gidecek.

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