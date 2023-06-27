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Spor, Futbol

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Hilmi Sever  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmanın ardından koşu ve iki grup halinde 8'e 2 pas oyunuyla sürdü. İdman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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