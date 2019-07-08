Galatasaray'da Selçuk İnan'ın sözleşmesi uzatıldı

İstanbul
Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Selçuk İnan'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Selçuk İnan'ın sözleşmesi 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya ilgili sezon için 4 milyon lira net transfer ücreti ödenecektir." denildi.
"Allah herkese Selçuk gibi kaptan nasip etsin"
GS TV'ye açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Allah herkese Selçuk gibi kaptan nasip etsin. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Boş mukaveleye imza attı. 'Hocam ve başkanımla beraber ne yazarsanız yazın, benim için geçerli.' dedi. Selçuk'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Albayrak, Selçuk İnan'ın Galatasaray kaptanı olduğunu vurgulayarak, "Yıllardır kaptanlığımızı yapan Selçuk'un ilk mukavelesinde vardım, sözleşmesi uzatılırken de varım. Bu dönem içerisinde beni hiç yalnız bırakmadı, hiçbir şekilde üzmedi. Paramız olduğu zaman verdik, olmadığı zaman veremedik. Bu konuda hiçbir zaman kapımı çalmayan Selçuk kardeşime çok teşekkür ediyorum. 'Sözleşmeyi oku' dedim, 'Okumam. Ben Galatasaray'ın kaptanıyım. Ne yazarsanız yazın, benim için geçerlidir.' dedi." şeklinde konuştu.
Selçuk: Her zaman asıl olan Galatasaray'dır
Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Selçuk İnan ise şunları kaydetti:
"Hayırlı olsun. Bu aslında bir transfer görüşmesi değildi. Daha önce de konuştuk. Hocama, yöneticilerimize, Abdurrahim ağabeyime, herkese çok teşekkür ederim. Her zaman asıl olan Galatasaray'dır. Ben Galatasaray'ın kaptanıyım, bunun da bilincindeyim. Tabii ki değerler önemli. Bugün bir değere sahip çıktılar. Bence en önemlisi buydu. Birçok başarı yakaladık, burada 13 tane kupa kazandım. Bundan sonraki yıllarda gerek futbolcu olarak, gerekirse de herhangi bir departmanda görev alabiliriz. Galatasaraylıyız, Galatasaray'a gönül vermişiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.