Galatasaray'da sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş maçında düşme sonucu sağ el 4. ve 5. tarak kemiğinde kırık oluşan Ömer Bayram'ın Ulus Liv Hospital'da başarılı bir operasyon geçirdiği bildirildi.
Kulüp doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası Ömer Bayram'ın tedavisinin sağlık heyeti tarafından sürdürüleceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.