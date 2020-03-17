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Spor, Futbol

Galatasaray'da sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbide sağ elinden sakatlanan Ömer Bayram ameliyat edildi.

Ercan Doğan   | 17.03.2020
Galatasaray'da sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş maçında düşme sonucu sağ el 4. ve 5. tarak kemiğinde kırık oluşan Ömer Bayram'ın Ulus Liv Hospital'da başarılı bir operasyon geçirdiği bildirildi.

Kulüp doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası Ömer Bayram'ın tedavisinin sağlık heyeti tarafından sürdürüleceği kaydedildi.

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