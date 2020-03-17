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Spor, Futbol

Altay, Fenerbahçe'den teklif alan Yalçın Koşukavak için açıklama yaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Yalçın Koşukavak'a Fenerbahçe futbol takımındaki yeni yapılanma çerçevesinde teklif sunulmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Ali Korkmaz   | 17.03.2020
Altay, Fenerbahçe'den teklif alan Yalçın Koşukavak için açıklama yaptı

İzmir

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Yalçın Koşukavak'a Fenerbahçe futbol takımındaki yeni yapılanma çerçevesinde teklif sunulmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın Fenerbahçe futbol takımındaki yeni yapılanmada görev almasına dair Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'ndan teklif iletildiği belirtildi.

Bu teklif için sarı-lacivertli kulübe teşekkür edildiği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak da yetiştiği ve formasını terlettiği Büyük Altay'ı şampiyonluk yarışında son 6 haftada yalnız bırakmak istemeyerek kulübünde kalmak istemiş ve tek hedefinin Altay'ı hak ettiği Süper Lig'e çıkartmak olduğunu belirtmiştir. Ülke futbolunun alışılagelmiş transfer süreçlerinin aksine başından beri kulübümüzle istişare içerisinde olan Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimine gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkür ederiz."

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