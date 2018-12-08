Galatasaray'da puan kayıpları devam ediyor

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

6. dakikada Onyekuru'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues'in altıpasa gönderdiği meşin yuvarlağa kaleci Gökhan Akkan müdahale etti. Kale önünde Eren Derdiyok'un dokunamadığı top, uzak köşeden kornere çıktı.

8. dakikada Çaykur Rizespor yarı alanının ortalarında topu alan Onyekuru, ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun ceza sahası ön çizgisi gerisinden şutunda, kaleci Gökhan Akkan soluna gelen meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

14. dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasında Abdullah Durak'tan topu çalan Onyekuru, pasını penaltı noktası hizasında uygun durumda bulunan Rodrigues'e aktardı. Bu oyuncunun kötü şutunda, top farklı şekilde auta gitti.

27. dakikada Boldrin'in soldan kullandığı kornerde Brabec'in kafayla indirdiği topa Vedat Muric altıpas önünde sırtı kaleye dönükken vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

39. dakikada Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı kornerde ters kanada açılan topu Rodrigues aldı. Bu futbolcunun ortasına ön direkteki Onyekuru'nun röveşatasında kaleci Gökhan Akkan son anda sağına gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Galatasaray müsabakada öne geçti. Rodrigues'in ceza sahası dışı sol çaprazda kurtarmak istediği top rakibininin müdahalesiyle ceza sahası içi sol çaprazdaki Selçuk İnan'a geldi. Tecrübeli oyuncu, pasını yerden Onyekuru'ya çıkardı. Nijeryalı futbolcunun altıpas gerisinde topukla kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak savunmadan döndü. Pozisyonu takip eden Rodrigues, penaltı noktası üzerinde sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen hakem Ali Palabıyık, gol kararı verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

56. dakikada Selçuk İnan'ın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Onyekuru'nun karşı karşıya şutunda top kaleci Gökhan Akkan'dan döndü. Pozisyonun devamında Çaykur Rizespor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.



58. dakikada sarı-kırmızılı ekip, farkı 2'ye çıkardı. Nagatomo'nun soldan ortasında ön direğe hareketlenen Eren Derdiyok, altıpas içinde kafayla vurduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

60. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içi sol çaprazındaki Mehmet Uslu'nun kafayla indirdiği meşin yuvarlağa altıpas üzerinde Vedat Muric dokunamazken kaleci Muslera, topu iki hamlede kontrol etti.

67. dakikada Çaykur Rizespor farkı 1'e indirdi. Orhan Ovacıklı'nın sağdan ortasında savunmadan seken topu ceza sahasındaki Vedat Muric indirdi. Altıpas gerisindeki Umar, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.



80. dakikada Selçuk İnan'ın kaleyi cepheden gören pozisyonda kullandığı serbest vuruşta top yandan auta çıktı.



80. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Umar'ın soldan ortasında savunmadan seken topu penaltı noktası civarındaki Samudio düzgün bir vuruşla kaleci Muslera'nın solundan ağlara gönderdi: 2-2.

90+4. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında soldan ceza sahasına giren Samudio'nun şutunda top uzak direğin yanından auta çıktı.

90+5. dakikada Samudio'nun pasıyla savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Umar'ın karşı karşıya şutunda kaleci Muslera zamanında çıkarak topu kurtardı.



Maç 2-2 beraberlikle sona erdi.

Galatasaray ligde puanını 25'e çıkartırken, Çaykur Rizespor ise puanını 11 yaptı.

Son 7 maçta tek galibiyet

Galatasaray, Süper Lig'de son 7 maçında sadece bir galibiyet elde edebildi.



Bu dönemde Kayserispor maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor ile berabere kaldı, Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'a mağlup oldu.



Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda hanesine sadece 7 puan yazdırabildi.

Sahasındaki son 4 maçta berabere kaldı

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 4 lig maçından beraberlikle ayrıldı.



Sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde oynadığı Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarından birer puan çıkarabildi.

Evinde kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 27. maçında da mağlup olmadı.



Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.



Galatasaray, evindeki son 27 lig maçının 22'sini kazanırken, 5'inde berabere kaldı.

Rodrigues golle döndü

Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues, 3 maçlık cezasının ardından Süper Lig'de çıktığı ilk karşılaşmada fileleri havalandırdı.



Fenerbahçe derbisinden sonra 3 maç men cezası verilen Rodrigues, ligde formasına kavuştuğu Çaykur Rizespor müsabakasının 40. dakikasında topu ağlarla buluşturdu.



Bu sezon ligde en son Kasımpaşa ile 14 Eylül'de oynanan maçta 2 gol kaydeden Rodrigues, bu kulvarda 85 gün sonra gol atma sevinci yaşadı.

Eren Derdiyok gol sayısını 5'e çıkardı

Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Eren Derdiyok, ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.



Eren Derdiyok, daha önce MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında birer kez topu ağlarla buluşturmuştu.

Galatasaray'ın ilk golünde VAR'a başvuruldu

Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Galatasaray'ın ilk golünde Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurdu.



Ali Palabıyık, sarı-kırmızılı takımın Rodrigues ile 40. dakikada bulduğu gol sonrası VAR odası ile yaptığı görüşmenin ardından saha kenarına gelerek ekrandan pozisyonu inceledi.



Maçtaki birinci yardımcı hakem Kemal Yılmaz ile pozisyonu ekrandan izleyen Ali Palabıyık, golün nizami olduğuna karar verdi.

Muhabir: Emrah Oktay, Ercan Çakar