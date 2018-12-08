Libertadores Kupası finali öncesi Madrid'de geniş önlemler

Libertadores Kupası finali rövanş maçına ev sahipliği yapacak Madrid'e gelen Arjantinli taraftarlar, polis tarafından oluşturulan güvenlik çemberi içinde takımlarını destekleyip, kutlamalar yapıyor.

MADRİD

Güney Amerika futbolunun en önemli turnuvası Libertadores Kupası'nın final ayağı rövanş maçı için İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen Arjantinli taraftarlar, güvenlik önlemleri altında takımlarını destekleyip, kutlamalar yapıyor.

Arjantin'in iki büyük takımı River Plate ve Boca Juniors'u ilk defa finalde buluşturan Libertadores Kupası, güvenlik gerekçesiyle Buenos Aires'ten Madrid'e alınmıştı. Santiago Bernabeu Stadı'nda yarın oynanacak maç için Madrid'e akın eden Arjantinli taraftarlar için kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı.

2 bin 54'ü İspanya ulusal polisi olmak üzere toplam 4 bin güvenlikçinin görevlendirildiği maç için, kentin önemli meydanlarında, metrolarda, stat çevresinde ve takımların kaldıkları otellerin önlerinde alınan geniş önlemler dikkati çekti.

Boca Juniors taraftarları sabah erken saatlerde takımlarının kaldığı otel önünde buluştu. Antrenmandan dönen futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan ve takımları lehine tezahüratlar yapan taraftarlar için polis güvenlik koridoru oluşturdu. Bocalı futbolcular, otel önünde taraftarları selamlarken, bazıları taraftarların yanına giderek onlarla kucaklaştı.

River Plate taraftarları da takım otelinin önünde ve Madrid'in ünlü Sol Meydanı'nda toplandı.

River Plate ve Boca Juniors taraftarları, "banderazo" adını verdikleri maç günü takım otobüsünü stada uğurlama etkinliğini, Madrid'de de yapacaklarını açıkladılar.

CAS maçın ertelenmesi talebini reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Boca Juniors Kulübünün Madrid'deki maçın ertelenmesi yönündeki talebini reddetti.

Ancak CAS, Boca Juniors'un 24 Kasım'da River Plate'in sahasında yapılacak maç öncesinde çıkan olaylardan dolayı, finalin rövanşı oynanmadan kupanın kendilerine verilmesi gerektiğini yönündeki başvurusunu henüz karara bağlamadı.

Boca Juniors'ın, yarınki maç sonunda kupayı alması halinde CAS'a yaptığı başvuruyu geri çekeceği, River Plate'ın kazanması halinde ise aylar sürmesi beklenen yasal sürecin tamamlanmasını bekleyeceği belirtildi.

Kupayı kazananın 6 milyon dolar alacağı final maçı rövanşında İspanya Futbol Federasyonu tarafından kontrolü yapılacak VAR sistemi de uygulanacak.

River Plate'in Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda 24 Kasım Cumartesi günü oynanması gereken karşılaşma, River Plate taraftarlarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmasının ardından bir gün sonraya ertelenmişti. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), olay sırasında futbolcuları yaralanan Boca Juniors Kulübünün karara itirazının ardından, maçı ikinci kez ertelemiş ve finalin Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda 9 Aralık'ta oynanmasına karar vermişti. Bu karara, iki kulüp yönetiminin de itirazına karşın, herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in iki köklü kulübü arasındaki finalin ilk ayağına Boca Juniors ev sahipliği yapmış ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda yarın akşam TSİ 22.30'da başlayacak maçı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de izleyeceği, aralarında Lionel Messi'nin de olduğu La Liga takımlarında forma giyen Güney Amerikalı tüm futbolcuların da karşılaşmaya davet edildiği bildirildi.

Muhabir: Şenhan Bolelli