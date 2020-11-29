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Spor, Futbol

Galatasaray'da Muslera sahada adaptasyon çalışmalarına başladı

Geçen sezon deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve ameliyat edilen Fernando Muslera'nın kaleci antrenörü eşliğinde, kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı duyuruldu.

Ercan Çakar   | 29.11.2020
Galatasaray'da Muslera sahada adaptasyon çalışmalarına başladı

İstanbul

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında tam süre forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı.

Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao'nun tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.

Geçen sezon deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve ameliyat edilen Fernando Muslera'nın kaleci antrenörü eşliğinde, kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 1 Aralık Salı günü devam edecek.

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