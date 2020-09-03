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Spor, Futbol

Galatasaray'da Luyindama geç kaldığı için ilk 11'den çıkarıldı

Galatasaray'da, Süper Lig'in yeni takımlarından Atakaş Hatayspor ile bugünkü hazırlık maçı öncesi toplanma saatinde statta olmayan Luyindama, 11 kişilik kadrodan çıkarıldı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 03.09.2020
Galatasaray'da Luyindama geç kaldığı için ilk 11'den çıkarıldı

İstanbul

Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hatayspor hazırlık mücadelesi öncesinde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verildi. 

Açıklamada "Mbaye Diagne son idmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak maç kadrosunda bulunmuyor. Christian Luyindama ise karşılaşma öncesi belirlenen toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Kulübün açıklamasında ayrıca, Galatasaray Futbol Akademisi oyuncuları, teknik heyeti ve diğer personele yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde bir altyapı oyuncusunun sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Florya'daki altyapı tesislerinde kalan oyuncular Ali Yavuz Kol, Emin Bayram, Süleyman Luş'un test sonuçlarının negatif olmasına rağmen koruma amacıyla Hatayspor maçı kadrosuna alınmadığı belirtildi.

Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray-Hatayspor mücadelesi saat 17.00'de başladı.

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