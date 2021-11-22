Dolar
11.24
Euro
12.67
Altın
1,822.23
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,751.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasında 25 Kasım Perşembe günü sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Emrah Oktay, Emre Doğan   | 22.11.2021
Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dün Nef Stadı'nda yapılan derbide Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Olimpik Marsilya ile yapacağı maç öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile başladığı idmanda pas çalışmaları üzerinde durdu. Ana bölümünde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynanan antrenman, koşularla tamamlandı.

Galatasaray, Olimpik Marsilya maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Biletler satışa çıktı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak E Grubu 5. hafta müsabakasının biletlerinin passo.com.tr ve Aslanlıyol Passolig gişelerinden satışa sunulduğu belirtildi.

Biletleri ilk olarak 2019-2020 sezonu kombine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerinin alabileceği ifade edildi. Karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 14.00'ten itibaren ise genel satışa çıkacağı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 771 bin 118'e ulaştı
Almanya'da son 24 saatte 30 bin 643 Kovid-19 vakası kaydedildi
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, halkı aşı olmaya çağırdı
TURKOVAC için 'son virajda bin kahraman' aranıyor
Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Benzer haberler

Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi

Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi

Fenerbahçe borsada da güldürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla sürecek

Fenerbahçe'de kötü hava Galatasaray galibiyetiyle dağıldı

Fenerbahçe'de kötü hava Galatasaray galibiyetiyle dağıldı
Fenerbahçe'ye Samandıra'da coşkulu karşılama

Fenerbahçe'ye Samandıra'da coşkulu karşılama
Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas'tan derbi hakemine ve TFF'ye tepki

Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas'tan derbi hakemine ve TFF'ye tepki