Galatasaray'da gözler Türkiye Kupası maçına çevrildi

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında dün konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, ara vermeden Konyaspor müsabakası öncesi ilk antrenmanını yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
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Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, 22 Nisan Salı günü deplasmanda yapacağı Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.