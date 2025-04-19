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Spor, Futbol

Galatasaray'da gözler Türkiye Kupası maçına çevrildi

Galatasaray Futbol Takımı, TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçının hazırlıklarına başladı.

Emrah Oktay  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Galatasaray'da gözler Türkiye Kupası maçına çevrildi

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında dün konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, ara vermeden Konyaspor müsabakası öncesi ilk antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

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Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 22 Nisan Salı günü deplasmanda yapacağı Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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