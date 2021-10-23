Dolar
9.60
Euro
11.18
Altın
1,792.39
ETH/USDT
4,087.90
BTC/USDT
61,144.00
BIST 100
1,479.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Emre Doğan   | 23.10.2021
Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, interval koşularla tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile yapılan maçta tam süre alan futbolcular dar alanda top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Son test antrenmanları esnasında ağrı şikayetleri olan ve yapılan MR değerlendirmesinde sol üst arka adale grubunda zorlanma bulguları devam eden Sacha Boey, hazırlanan program doğrultusunda takımdan ayrı çalıştı. Arda Turan ise tedavisinin ardından koşu çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Beşiktaş müsabakası hazırlıklarını yarın saat 15.00'te Nef Stadı'nda basına ve taraftara açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 735 bin 378’e çıktı
Kovid-19 servisindeki sağlık çalışanları hastaların aşı pişmanlığına şahitlik ediyor
ABD'deki araştırmaya göre Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısı 5-11 yaş grubunda yüzde 90,7 etkili
Rusya'da Kovid-19 vakaları ve can kayıpları en üst seviyeye ulaştı

Benzer haberler

Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi

Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi

İttifak Holding Konyaspor sahasında kazandı

Gaziantep'te beraberlik

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
TFF Tahkim Kurulu, Altay ve Samuel'in cezalarını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Altay ve Samuel'in cezalarını onadı
Galatasaray derbi öncesi taraftara açık idman yapacak

Galatasaray derbi öncesi taraftara açık idman yapacak