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Spor, Futbol

Galatasaray'da Erden Timur basın toplantısı düzenleyecek

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, basın toplantısı düzenleyecek.

Ercan Çakar  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Galatasaray'da Erden Timur basın toplantısı düzenleyecek

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan hakem skandalları ve son dönemde gelişen olaylarla ilgili saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir." denildi.

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