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Spor, Futbol

Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi

Sarı-kırmızılı kulübün olağan seçimli genel kurulunda 3 bin 343 oy alarak rakibi Süheyl Batum'un önünde yer alan Dursun Özbek, 3. kez başkanlığa seçildi.

Emrah Oktay, Can Öcal, Erkan Tiryaki  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek, üçüncü kez başkanlığa seçildi.

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede Dursun Özbek, sayımı tamamlanan 14. sandığın ardından matematiksel olarak seçimi kazanmayı garantiledi.

Sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de başkan olarak görev yapan Dursun Özbek, 2022'deki olağanüstü genel kurulda 4 yıllık aranın ardından ikinci kez başkanlığa getirildi.

Burak Elmas'tan kalan 2 yıllık görev süresini dolduran Özbek, olağan seçimli genel kurulda Süheyl Batum ile yarıştı.

Toplam kullanılan 4 bin 410 oyun 3 bin 343'ünü alan Özbek; üst üste iki, toplamda da üçüncü kez başkan seçildi. Süheyl Batum ise 955 oyda kaldı.

Dursun Özbek kimdir?

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 1950 yılında dünyaya gelen Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi'ni bitirdi.

İTÜ Spor Kulübünde hem futbolcu hem de yönetici olarak görev yapan Özbek, 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına girdi. 1988 yılından beri turizm sektöründe olan Özbek; İstanbul, Ankara ve Antalya'daki otelleriyle hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam ediyor.

Galatasaray Kulübünde merhum Duygun Yarsuvat yönetiminde 2014-2015 yıllarında başkan yardımcısı olarak çalışan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de 36. başkan olarak görev yaptı. Özbek, 2022'de Burak Elmas'ın ayrılmasından sonra gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilmişti.

Evli ve iki çocuk babası olan Dursun Özbek, Fransızca ve İngilizce biliyor.

Özbek: "Yarın şampiyon olacağız"

Galatasaray Kulübünde yapılan olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, "Çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamalarımız yarın olacak. Yarın şampiyon olacağız." dedi.

Özbek, Galatasaray Lisesi Tevrik Fikret Salonu'nda yapılan seçimin ardından üyelere hitap etti.

Başkan Özbek, sözlerine, "Galatasaray'ımızın geleceği için iradesini gösteren üyelerimizin hepsine candan teşekkür ediyorum." diyerek başladı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a karşı şampiyonluk maçına çıkacaklarını hatırlatan Özbek, "Çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamalarımız yarın olacak. Yarın şampiyon olacağız. İnşallah Galatasaray yarın 24. şampiyonluğunu elde edecek." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı camiadaki herkesin gurur duyacağı günlere taşıyacaklarını dile getiren Özbek, "Galatasaray'ın ihtiyacı olan birlik, beraberlik, sevgi iklimi. Bunu hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Galatasaray'ı gelecek yüzyıllara taşıyacak şey birlik ve beraberliktir. Ne yaparsak yapalım sevgiyle yapalım. Yaşasın Galatasaray." diye konuştu.

Sözlerinin ardından kendisi için "Büyük başkan" tezahüratları yapılan Dursun Özbek, sahneye çağırdığı yeni yönetim kurulu üyeleriyle basın mensuplarına poz verdi.

Batum: "Bu seçimlerin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu"

Süheyl Batum, seçimin demokrasi şöleni halinde geçtiğini belirterek kazananın Galatasaray Kulübü olduğunu söyledi.

Dursun Özbek'in seçimi kazanmasının kesinleşmesiyle kürsüye gelen Batum, "Her zaman olduğu gibi demokratik, şölen havası içinde, hiçbir başka kurumun bu kadarını başaramayacağı bir seçim yaptık. Bu seçimlerin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu. Başta bu seçimin bu kadar demokratik bir şölen havası içinde geçmesini sağlayan divan heyetine, eski yönetime yürekten teşekkür ediyorum. Bu seçim, yarınki zaferimize bir ön olacaktır. Hep beraber 24. şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Bu şölen havasında demokrasiyi uygulayan bir kulüpten bütün camialar korksun. Biz Galatasarayız. Kimseye benzemeyiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Dursun Özbek ise, "Galatasaray'a yakışan demokratik bir seçim olmuştur. Süheyl kardeşime de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Burada kaybeden yoktur. Bir kurum kazanmıştır. O da Galatasaray'dır." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dursun Özbek'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa yeniden seçilen Dursun Özbek'i kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü’nün bugün yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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