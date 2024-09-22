Galatasaray'a Florya'da coşkulu karşılama

İstanbul
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Florya Metin Oktay Tesisleri etrafında toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarını marşlar ve tezahüratlarla bekledi.
Sarı-kırmızılı futbolcuları taşıyan takım otobüsünün Florya'ya gelmesiyle coşku arttı. Yanan meşaleler ve tezahüratlarla taraftarlar, derbi galibiyetini kutladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.