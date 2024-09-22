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Spor, Futbol

Galatasaray'a Florya'da coşkulu karşılama

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'ı taraftarları Florya'da coşkuyla karşıladı.

Hilmi Sever  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Galatasaray'a Florya'da coşkulu karşılama Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Florya Metin Oktay Tesisleri etrafında toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarını marşlar ve tezahüratlarla bekledi.

Sarı-kırmızılı futbolcuları taşıyan takım otobüsünün Florya'ya gelmesiyle coşku arttı. Yanan meşaleler ve tezahüratlarla taraftarlar, derbi galibiyetini kutladı.

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