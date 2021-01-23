Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanında

İstanbul
Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
Ligin geride kalan 20 haftasında 19 maç yapan sarı-kırmızılı takım, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Galatasaray, topladığı 36 puanla haftaya lider Beşiktaş'ın 5, ikinci Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.
Yeni Malatyaspor ise 19 karşılaşmada 7 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı. 27 puan toplayan sarı-siyahlı takım, 9. sırada bulunuyor.
Galatasaray'da 6 eksik
Galatasaray'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile kırmızı kart cezalısı Mbaye Diagne müsabakanın kadrosunda yer almayacak.
Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamayacak.
İki oyuncu kart sınırında
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında cezalı duruma düşecek.
Deplasmanda son 4 maçın 3'ünü kaybetti
İç sahada 7 maçlık yenilmezlik serisi yakayalan Galatasaray, bu performansını deplasman müsabakalarına yansıtamıyor.
Ligde dış sahada çıktığı son 4 maçın 3'ünde mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu süreçte sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Galatasaray, rakip sahadaki son 4 lig müsabakasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş'a yenilirken, Trabzonspor'u mağlup etti.
Bu sezon geride kalan 20 maçta kalesinde 17 gol gören ve ligin en az gol yiyen 2 takımından biri olan Galatasaray, son 4 dış saha karşılaşmasında rakiplerinin 8 golüne engel olamadı.
Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 7. randevuda
Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın 7. kez birbirine rakip olacak.
İki ekip arasında daha önce yapılan 6 lig maçında sarı-kırmızılılar 3, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray'ın attığı 8 gole, Yeni Malatyaspor 5 golle karşılık verdi.
İki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçı için karşı karşıya geldi. 12 Ocak'ta Malatya'da oynanan maçın normal süresi 0-0, uzatmaları ise 1-1 sona erdi. Penaltıları 7-6 alan Galatasaray tur atladı.
Malatya'daki maçlar
İki takım, ligde Malatya'da 3 kez karşı karşıya gelirken Galatasaray, bu maçlarda galibiyet elde edemedi.
Malatya'da yapılan 3 karşılaşmada ev sahibi takım 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Yeni Malatyaspor'un 5 golüne karşılık 2 gol atabildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.