Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak

İstanbul
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 11 puanla haftaya 10. sırada girdi.
Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi ise 7 karşılaşmada aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.
Galatasaray'da 2 eksik
Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra cezalı Marcao da Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.
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