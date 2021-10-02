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Spor, Futbol

Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç yarın saat 19.00'da başlayacak.

Emrah Oktay   | 02.10.2021
Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak

İstanbul

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 11 puanla haftaya 10. sırada girdi.

Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi ise 7 karşılaşmada aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.

Galatasaray'da 2 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra cezalı Marcao da Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.



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