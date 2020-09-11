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Spor, Futbol

Galatasaray sezonu sahasında açıyor

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk maçında yarın sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Emrah Oktay   | 11.09.2020
Galatasaray sezonu sahasında açıyor

İstanbul

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği müsabaka beIN Sports 1'den yayımlanacak.

Ligde geçen sezonu 56 puanla şampiyon Medipol Başakşehir'in 13 puan gerisinde 6. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 2020-2021 sezonunun ilk maçında geçen sezonun 8'incisi Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak maçtan 3 puan alarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Emre Akbaba yok, Diagne ve Etebo belirsiz

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sağ üst arka adalesinden sakatlık yaşayan Emre, yarın takımdaki yerini alamayacak.

Kasığında ağrı hisseden Mbaye Diagne ile takıma dün katılan ve takımdan ayrı çalışan yeni transfer Oghenekaro Etebo'nun durumu ise henüz netlik kazanmadı. İki futbolcuyla ilgili son kararı akşam yapılacak antrenmanın ardından teknik direktör Fatih Terim verecek.

Yenilerin ilk heyecanı

Galatasaray'da 6 futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Kadroya yeni katılan Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Kerem Aktürkoğlu ve Oghenekaro Etebo, Gaziantep FK müsabakasıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymenin heyecanını yaşayacak.

Arda Turan, 3 bin 403 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda

2011'de ayrıldığı Galatasaray'a 9 yıl sonra dönen Arda Turan, 3 bin 403 gün sonra bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.

Altyapısından çıktığı Galatasaray'da kaptanlığa kadar yükselen ve 2011'de İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Ardan Turan, Barcelona ve Medipol Başakşehir maceralarının ardından yeniden sarı-kırmızılı takıma döndü.

2011'de Galatasaray formasıyla son resmi maçına 20 Mayıs'ta Türk Telekom Stadı'nda oynanan Konyaspor karşısında çıkan Arda, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda 3 bin 403 gün sonra yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Gaziantep FK ile 3. randevu

Galatasaray, Gaziantep temsilcisiyle ligde 3. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Gaziantep FK ile yaptığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.

İki takım arasında geçen sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazanırken, ikinci devrede İstanbul'da yapılan karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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