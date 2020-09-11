Euro
8.86
Dolar
7.47
BIST 100
1,102.05
Altın
1,945.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

ABD Açık'ta tek kadınlar finali Osaka ile Azarenka arasında oynanacak

ABD Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Japon Naomi Osaka ile Belaruslu Victoria Azarenka karşılaşacak.

Mutlu Demirtaştan   | 11.09.2020
ABD Açık'ta tek kadınlar finali Osaka ile Azarenka arasında oynanacak

İstanbul

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının 11. gününde tek kadınlar yarı final maçları oynandı.

Turnuvada 2018 yılının şampiyonu 4 numaralı seribaşı Osaka, yarı finalde 28 numaralı seribaşı Jennifer Brady ile karşı karşıya geldi. ABD'li rakibini 2 saat 8 dakika sonunda 7-6, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Osaka, ABD Açık'ta ikinci kez finale yükseldi.

Diğer yarı finalde dünya klasmanının 27. sırasında bulunan Victoria Azarenka, kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen 3 numaralı seribaşı Serena Williams ile korta çıktı. İki grand slam şampiyonluğuna sahip Azarenka, ABD'li raket Williams'ı 1 saat 56 dakika süren maçta 1-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti. Azarenka, 2012 ve 2013'ten sonra üçüncü kez finale çıktığı ABD Açık'ta Osaka'nın rakibi oldu.

12. gün programı

ABD Açık'ın 12. gününde tek erkekler yarı final maçları yapılacak.

Kariyerinin 4. grand slam finalini hedefleyen 2 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ile ABD Açık'ta geçen senenin finalisti 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev korta çıkacak.

Diğer mücadelede ise 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile 20 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta, kariyerlerinin ilk grand slam finaline çıkabilmek için mücadele edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim Kurulu üyesinden İstanbul için dikkat çeken uyarı
Koronavirüs hastalarının destekçisi 'virüsü yenenler' oldu
Market ve pazar yerlerinde Kovid-19'a yönelik en önemli tedbir 'sosyal mesafe'
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 28 milyon 329 bini geçti
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1209, Brezilya'da 922 kişi öldü

Benzer haberler

ABD Açık'ta tek kadınlar finali Osaka ile Azarenka arasında oynanacak

ABD Açık'ta tek kadınlar finali Osaka ile Azarenka arasında oynanacak

Serena Williams ABD Açık'ta yarı finalde

Jennifer Brady ABD Açık'ta yarı finalde

ABD Açık'ta Thiem ve Medvedev çeyrek finalde

ABD Açık'ta Thiem ve Medvedev çeyrek finalde

Serena Williams ABD Açık'ta çeyrek finalde

Serena Williams ABD Açık'ta çeyrek finalde
ABD Açık'ta Djokovic diskalifiye edildi

ABD Açık'ta Djokovic diskalifiye edildi