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Spor, Futbol

Galatasaray Seri için görüşmelere başladı

Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcu Seri'yi kiralamak için kulübü Fulham ve kendisiyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Erkan Tiryaki   | 17.07.2019
Galatasaray Seri için görüşmelere başladı

İstanbul

Galatasaray Kulübü, İngiliz takımı Fulham'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri'yi kiralamak için görüşmelere başlandığını açıkladı. 

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.



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