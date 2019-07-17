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Spor, Futbol

EURO 2020 Elemeleri S Sport'ta yayımlanacak

Saran Group, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ni yayımlayacak.

Erkan Tiryaki   | 17.07.2019
EURO 2020 Elemeleri S Sport'ta yayımlanacak

Istanbul

S Sport kanalları, futbolda 2019-2020 sezonunda Avrupa'dan 6 ligin maçlarını yayımlayacak.

Saran Group'tan yapılan açıklamada, Avrupa'dan İngiltere Premier Ligi, Almanya Birinci Ligi (Bundesliga), Hollanda Ligi, Portekiz Ligi ve Belçika Ligi'nin yanı sıra Almanya İkinci Ligi 'nin (Bundesliga 2) S Sport, S Sport2 ve S Sport Plus'tan yayımlanacağı belirtildi.

Güney Amerika futbolunun Şampiyonlar Ligi olarak gösterilen Libertadores Kupası ve UEFA Avrupa Ligi niteliğindeki Sudamericana Kupası'nın da S Sport kanallarında yayımlanacağı aktarıldı.

S Sport kanalları, devam eden Çin Ligi'ni de futbolseverlerle buluşturuyor.

EURO 2020 elemeleri de Saran Group'ta

Saran Group, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ni de yayımlayacak.

Açıklamada, eleme karşılaşmalarını futbolseverlerin S Sport2 ve S Sport Plus'tan izleyebileceği kaydedildi.

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