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Spor, Futbol

Galatasaray, Ozornwafor'u Almeria'ya kiraladı

Sarı-kırmızılılara kiralama bedeli olarak 200 bin avro verecek İspanyol kulübü, 1 milyon 850 bin avroya sezon sonu oyuncunun bonservisini alabilecek.

Emrah Oktay   | 23.08.2019
Galatasaray, Ozornwafor'u Almeria'ya kiraladı

Istanbul

Galatasaray Kulübü, Nijeryalı genç oyuncusu Valentine Ozornwafor'u sezon sonuna kadar İspanya 2. Futbol Ligi (LaLiga2) takımlarından Almeria'ya kiraladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamaya göre, Almeria 20 yaşındaki stoper için sarı-kırmızılı kulübe 200 bin avro kiralama bedeli ödeyecek.

Almeria, 31 Mayıs 2020'ye kadar 1 milyon 850 bin avro bonservis bedeli karşılığı oyuncuyu satın alma opsiyonuna da sahip olacak.

Yapılan anlaşmaya göre, İspanyol temsilcisi Ozornwafor'un bonservisini alırsa, bir sonraki satış karından Galatasaray'a yüzde 20 pay verecek.

Galatasaray, Ozornwafor'u haziran ayının sonunda Nijerya'nın Enyimba Kulübünden 300 bin avro bonservis ücretiyle almış ve 4 yıllığına kadrosuna katmıştı.


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