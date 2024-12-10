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Spor, Futbol

Galatasaray, Metehan Baltacı ile yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray Kulübü, genç futbolcusu Metehan Baltacı ile yeni sözleşme imzaladı.

Can Öcal  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Galatasaray, Metehan Baltacı ile yeni sözleşme imzaladı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki stoperin sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Metehan Baltacı, Galatasaray formasıyla bu sezon 7 maçta görev yaptı.

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