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Spor, Futbol

Galatasaray kupada son 16 turuna yükseldi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında konuk ettiği Misli.com 3 Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Emrah Oktay   | 15.12.2020
Galatasaray kupada son 16 turuna yükseldi Fotoğraf: Mehmet Eser / AA

Istanbul

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında konuk ettiği Misli.com 3 Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

43. dakikada sağdan ceza sahasına giren Sekidika, Mahmuthan Samet'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada topun başına geçen Belhanda, meşin yuvarlak ile kaleci Gürkan'ı ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, adını son 16 turuna yazdırdı.

Bartuğ Elmaz'ın şanssızlığı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın oyunun son dakikalarında maça girebilmesi için süre yetmedi.

İlk kez sarı-kırmızılı ekibin resmi maçında kadroya giren 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçın uzatma bölümünde değişiklik için kenara geldi. Ancak değişiklik yapılamadan hakem maçı sonlandırdı.

Kariyerinde ilk kez A takımda maça çıkma şansı yakalayan Bartuğ, sürenin yetmemesi üzerine bunu gerçekleştiremedi.

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