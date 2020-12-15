Euro
9.53
Dolar
7.84
BIST 100
1,395.40
Altın
1,854.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli güreşçi Buse Tosun dünya ikincisi oldu

Kadınlar 72 kiloda milli güreşçi Buse Tosun, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Bulgar rakibi Yaneva'ya yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 15.12.2020
Milli güreşçi Buse Tosun dünya ikincisi oldu

Ankara

Kadınlar 72 kiloda milli güreşçi Buse Tosun, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde Bulgaristanlı Yaneva'ya mağlup olarak gümüş madalya elde etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonada kadınlar 72 kiloda mindere çıkan Buse Tosun, altın madalya maçında Bulgar Yuliana Vasileva Yaneva ile karşılaştı.

Rakibine 5-2 mağlup olan Buse Tosun, dünya ikinciliği elde etti.

Buse Tosun, Hindistan'dan Preet Kaur Gursharan, Rusya'dan Evgeniia Zakharcenko ve Ukraynalı Alla Belinska'yı yenerek turnuvada adını finale yazdırmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü: Sığır ve kümes hayvanları Kovid-19'u yaymıyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 388 kişi öldü
ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden reçetesiz Kovid-19 ev test kitine onay
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Milli güreşçi Buse Tosun dünya ikincisi oldu

Milli güreşçi Buse Tosun dünya ikincisi oldu

Milli güreşçi Şerif Kılıç'ın ailesi oğullarıyla gurur duyuyor

Milli güreşçilerden Dünya Kupası'nda 2 gümüş madalya

Dünya Kupası'nda milli güreşçilerden 2 madalya

Dünya Kupası'nda milli güreşçilerden 2 madalya
Milli güreşçi Şerif Kılıç, Dünya Kupası'nda finale çıktı

Milli güreşçi Şerif Kılıç, Dünya Kupası'nda finale çıktı
Güreşte Dünya Kupası heyecanı yaşanacak

Güreşte Dünya Kupası heyecanı yaşanacak